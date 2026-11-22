El atacante brasileño Deyverson sorprendió en el ámbito futbolístico al postularse públicamente para jugar en River Plate. El experimentado delantero de 35 años, actualmente en Liga de Quito, fue el principal verdugo del elenco de Núñez en las semifinales de la Copa Libertadores 2024 cuando defendía los colores de Atlético Mineiro, serie en la que convirtió un doblete y protagonizó varios desencuentros con la parcialidad argentina.

En una entrevista brindada al programa Está Para Cualquiera de SlakunTV, el jugador abordó con naturalidad la posibilidad de recalar en el Millonario pese a las rispideces del pasado. Al ser consultado sobre su futuro profesional y un eventual contacto desde Núñez, el futbolista afirmó: “Soy una mercadería, un futbolista. No puedo escupir para arriba, sino cae en mi cara. Tengo que ser profesional a todo punto. Si River me llama, voy a jugar. Voy a dar la vida”.

La postura del artillero generó repercusión inmediata debido a la memoria reciente de aquella eliminatoria continental, en la que complementó su eficacia ofensiva con constantes gestos hacia las tribunas del Estadio Monumental al momento de ser reemplazado. Tras su etapa en la escuadra de Belo Horizonte y un posterior paso por Fortaleza, el delantero se incorporó a comienzos de 2026 al fútbol ecuatoriano.

Durante la corriente temporada con la camiseta de Liga de Quito, el atacante acumula 45 presentaciones oficiales, en las que cosechó nueve anotaciones y aportó cuatro asistencias. Con estas estadísticas y su declaración pública sobre la mesa, la incógnita pasa por saber si el cuerpo técnico millonario evaluará la propuesta del brasileño como alternativa para el próximo mercado de pases.