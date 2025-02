Sebastián Domínguez, actual entrenador de Vélez Sarsfield, salió al cruce de las críticas que recibió tras un arranque complicado. En las cinco fechas que lleva al frente del equipo, aún no ha conseguido victorias ni ha visto a su equipo marcar goles, con un empate y cuatro derrotas en su haber por lo que ha entrado en el ojo de la polémica no solamente para el mundo Fortinero sino también para el fútbol argentino, ya que su etapa anterior en Tigre tampoco fue buena.

El ex defensor se mostró molesto ante quienes lo critican por su faceta de panelista en la televisión argentina. A aquellos que lo mencionan por su pasado en los medios, les respondió con firmeza: “La gente que me llama ‘panelista’… entiendo el juego, pero entiendo que fui futbolista más de 20 años y en este país fui campeón seis veces, cinco veces con Vélez”. De esta forma, hizo valer su experiencia tanto como jugador como entrenador, y dejó en claro que las críticas sobre su carrera no lo afectan.

Domínguez defendió también su preparación como técnico, destacando que es un “DT recibido” y que su trayectoria en el fútbol argentino habla por sí misma. “Si a la manera de describirme es ‘panelista’ con la carrera que tuve y siendo un DT recibido, habla más de la bronca y de lo que sienten ellos cuando me ven en este lugar. Salí campeón seis veces en este país, cinco con Vélez”.

“EN ESTE PAÍS FUI CAMPEÓN 6 VECES. SOY UN EXJUGADOR Y UN ENTRENADOR RECIBIDO” ✍🏻 Sebastián Domínguez le habló a la gente que lo critica por su paso por los medios de comunicación pic.twitter.com/tvs7TgxWLh — SportsCenter (@SC_ESPN) February 13, 2025

A pesar de los malos resultados, el entrenador se mostró tranquilo respecto a su futuro en Vélez, que se había puesto en duda tras el incierto comienzo de temporada y así lo explicó: “No me han planteado nada desde el club. Desde mi lugar vine a trabajar sabiendo al lugar al que venía, a la situación que me enfrentaba. Es un equipo que viene de salir campeón, con otros nombres, con jugadores que venían pidiendo su lugar o necesitando tener más minutos y hoy los tienen“.

Por último, el DT albiazul concluyó afirmando que, a pesar de los malos resultados y las críticas, no tiene intenciones de renunciar. “Siento que era algo que podía pasar. Para mí era esperable un comienzo así porque siendo el último campeón también tenés una presión extra. Asumo la máxima responsabilidad en este momento y por el cariño que le tengo al club quiero seguir intentándolo”.

El Fortín jugará el próximo lunes a las 21:30 en el José Amalfitani contra Godoy Cruz en un duelo de equipos más que necesitados de victoria ya que son de los pocos que todavía no han ganado en este inicio de torneo y los entrenadores están en la cuerda floja.