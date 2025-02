A pesar de hoy defender los colores de otra escudería, Franco Colapinto sigue bajo la tutela y observación de Williams y justamente sobre eso salió a hablar James Vowles en la presentación del nuevo monoplaza de Williams para la temporada 2025 y dejó en claro que la intención es recuperar al argentino en el futuro.

Aunque suena algo premeditado, la realidad es que el contrato de Franco con los franceses es de 5 temporadas, algo que ilusiona a que podríamos ver al pilarense otra vez en un futuro no tan lejano dentro de los 20 pilotos que componen el campeonato.

Vowles se encargó de explicar que la cesión a Alpine era la mejor opción para el desarrollo del argentino, ya que Alpine podía ofrecerle mayores posibilidades de pilotar nuevamente como titular en 2026 o quien sabe, en 2025 en algunas competencias a lo largo de la temporada, algo que la escuadra británica no puede garantizarle debido a los contratos a largo plazo firmados por Carlos Sainz y Alex Albon: “Lo importante es que ahora es piloto de Alpine por varios años”, explicó el británico ex Mercedes, “Pero espero que vuelva a Williams”, lo que es una muestra de confirmación que el equipo de Grove sigue contando con los servicios del oriundo de Pilar, Buenos Aires.

“Es por eso que está ahí (por sus mayores chances de ser titular en 2025 o 2026), y no quiero decir que sea en detrimento de Jack (Doohan), espero que Jack tenga un tiempo exitoso, pero en última instancia Franco es mi piloto al que quiero de vuelta en el auto después de un período de tiempo, y volverá a Williams”, afirmó el jefe del equipo azul.

