Un terrible femicidio sacudió a la localidad bonaerense de Loma Hermosa, en el partido de Tres de Febrero, este domingo. Ángel Galeano Orue, un hombre de 77 años asesinó a su esposa, Otilia Cubilla Jara, de 65 años, tras un violento ataque con un cuchillo de cocina.

La escena fue descubierta por el hijo de la pareja, quien al llegar a la casa encontró a ambos tirados en el living, cubiertos en un charco de sangre.

El hijo de la pareja, Alan Galeano (37), quedó horrorizado al entrar al hogar ubicado en la calle Carlos Gardel al 800. Al ver a su madre sin vida y a su padre ensangrentado, no dudó en llamar al 911 para pedir ayuda. Ante la llegada de la Policía, Ángel, cubierto de sangre, no dudó en confesar su crimen con una sorprendente frialdad: “Yo la maté, la corté, porque me tenía cansado”.

Fuente: Nexofin