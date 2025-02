Tras un pálido empate en Mendoza ante Godoy Cruz, River volvió al triunfo por la mínima en el Monumental ante Lanús. El equipo de Marcelo Gallardo dejó otra actuación gris y solo se rescatan los tres puntos.

Los porotos no son para desmerecer porque el Millonario escaló al podio del Grupo B por debajo de Independiente y el ganador del clásico rosarino, Rosario Central. River tiene 12 puntos y solo puede superarlo San Lorenzo (juega este lunes vs. Instituto de Córdoba).

Miguel Borja entró desde el banco de suplentes por Driussi y anotó el 1-0 sobre el cuarto final del partido. Buena definición del colombiano aprovechando también las dudas del arquero Nahuel Losada en la salida.

Borja terminó con un sabor agridulce porque minutos después del gol se hizo cargo de un penal para estirar la diferencia y liquidar las acciones. Un pecado de River teniendo en cancha nada más ni nada menos que a Gonzalo Montiel. Le hubiese costado caro al goleador si el equipo de Pellegrino rescataba un empate… y las chances sobre el final Lanús las tuvo.

“Olé, olé, olé, Pulpo, Pulo”. A River no le empataron el encuentro por la figura de Franco Armani. El capitán evitó la caída de su arco por quinto partido consecutivo (solo Platense le hizo un gol en la primera fecha). Post partido tomó contacto con la televisión oficial: “Como siempre digo en cada partido que me elijan figura… trato de responder en los momentos que el equipo me necesita. Para eso está el arquero, para eso está el arquero de River”.

El campeón del mundo habló de su rendimiento actual y el yerro en el debut con el Calamar: “El arquero está expuesto a errores… con Platense cometí ese error. Me equivoco y sigo trabajando”.

“OLÉ OLÉ OLÉ OLÉ, PULPO PULPO” La ovación de los hinchas de River para Franco Armani#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports 👉 https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/e3qSjEeBwp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 17, 2025

