La situación de Rodrigo Villagra en River Plate ha alcanzado el límite en el club de Núñez y ya contemplan diversas alternativas ante la falta de resolución. La plata prometida por Foster Gillett por el pase del mediocampista no aparece, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre. Desde el Millonario ya no esperan más por los 11 millones de dólares que había prometido el empresario y el jugador sigue entrenándose por su cuenta, pero podría reintegrarse al plantel si no se encuentra una solución en los próximos días.

El propio Villagra, cansado de la espera, expresó su malestar de manera contundente, asegurando que está “hinchado los huevos” de esta situación. Su postura es clara: si no se resuelve la compra de su pase este fin de semana, considerará que el preacuerdo firmado con River ya no tiene validez y solicitará volver al club. La situación se torna cada vez más tensa, y el futuro del futbolista parece incierto.

A pesar del interés del CSKA de Moscú, que hizo una oferta de 3.500.000 de dólares por el 50% del pase, desde Argentina piden 5.000.000 por ese porcentaje y los rusos pidieron 48 horas para analizar la situación. Sin embargo, desde Brasil, Santos ha mostrado un interés concreto por el mediocampista. En el River Camp, Marcelo Gallardo ya comienza a asumir la posibilidad de que Villagra regrese al club, ante la cada vez más probable caída de su traspaso.

🚨Rodrigo Villagra SE PLANTÓ y la paciencia SE AGOTA 👉🏾Foster Gillett AÚN NO PAGÓ y el jugador pretende que su futuro se resuelva antes del Domingo. 📌#River no se pone plazos para embolsar los US$10M netos. — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) February 20, 2025

En el caso de que Villagra finalmente no se concretara, el futbolista sería reintegrado al plantel. Sin embargo, la idea es que el jugador tenga una conversación con Gallardo para definir su futuro dentro del plantel. El regreso del jugador, que ha entrenado solo durante más de 23 días, genera dudas sobre su integración al grupo y el papel que desempeñará en el conjunto del Muñeco.

Aunque el desenlace no parece ser el ideal para ninguna de las partes involucradas, la resolución de este conflicto sigue abierta, y el futuro del mediocampista dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos días. Además toda esta cuestión está ligada a la ausencia del dinero para los pagos a Vélez por Valentín Goméz como así tampoco hay precisiones de si finalmente hará el acuerdo de invertir en el fútbol profesional de Estudiantes de La Plata, por lo que los ojos están puestos en Gillett que desde hace días no da respuestas a ninguno de los tres equipos.