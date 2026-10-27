Pasado de copas: así fue el festejo de Harry Kane en Londres tras ganar el Balón de Oro

Como era de esperar, la edición 70° del Balón de Oro, la volvió a ganar otro inglés: Harry Kane se quedó con el galardón al mejor futbolista de la temporada 2025/26.

En 1956, Stanley Matthews fue el primer representante de Inglaterra en ganarlo. Entre las similitudes que comparte con Kane, el ex jugador del Blackpool también lo ganó de grande, a los 41 años contra los 33 del delantero de Bayern Múnich.

Había expectativa porque en la mesa estaban sentados las figuras del Real Madrid y Barcelona, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, además de un tal Lionel Messi que cuenta con ocho balones de oro en su haber.

Cuando se eligió la sede, The London Palladium, representó un guiño por la particularidad de que el ganador fuera nacido allí. Aunque nadie podrá negar los méritos que hizo: Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana. Como si fuera poco, terminó como máximo goleador de la liga alemana con 36 tantos y ganó la Bota de Oro europea.

Festejos en exénctrico bar de Londres

El ganador del Balón de Oro realizó su festejo en una fiesta privada en la prestigiosa discoteca inglesa, Cirque Le Soir, ubicada en el barrio londinense de Soho, cercana a donde celebró la ceremonia que organizó la Revista France Football.

Estuvo acompañado por su esposa Kate, su hermano Charlie Kane y su representante. Compañeros de su paso por el Tottenham Hotspur como Matt Doherty, Eric Dier y Ben Davies también fueron parte de los festejos con música y champagne de por medio.