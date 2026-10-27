VIDEO | Batalla campal en el Galatasaray vs. Fenerbahçe en pleno clásico turco

Imágenes y registros impactantes llegan desde Europa en otro episodio que combina al fútbol y la violencia en pleno partido, esta vez, en el clásico de la Superliga de Turquía.

Galatasaray venció 2-1 a Fenerbahçe por la novena fecha del torneo y festejó en su casa antes su gente tras el doblete de Victor Oshimen. Todo comenzó con un cruce entre Kerem Aktürkoğlu y Roland Sallai.

La situación pasó a mayores tras ese primer encontronazo en el campo de juego, sumándose el resto de los jugadores a los enfrentamientos entre ambos planteles, que derivó posteriormente en las expulsiones de Archie Brown y Abdülkerim Bardakci.

El futbolista británico se agarró del cuello con el representante de la Selección de Turquía, a raíz de esa situación, el árbitro del encuentro Atilla Karaoğla, decidió echar a ambos luego de la escaramuza.

Tras el encuentro, Brown apuntó contra Bardakci y cuestionó su comportamiento. “Al final del partido, vi que Abdülkerim, capitán del Galatasaray, me agarró del pelo como a Guendouzi, y yo lo defendí“, sostuvo el jugador, quien también lanzó duras críticas contra sus rivales.