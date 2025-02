Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, expresó su orgullo tras la victoria de su equipo 1-0 ante Sporting Kansas City en un partido disputado en condiciones extremas, con 25 grados bajo cero. Mascherano destacó la dificultad de jugar en tales temperaturas, asegurando: “Es imposible jugar en estas condiciones. No es humano“.

El ex futbolista argentino destacó la actitud de sus jugadores quienes, según él, dieron “el cien por cien con intensidad y mucha actitud“. A pesar de las adversidades, el equipo se encuentra feliz porque están a mitad de camino de clasificar, pero ahora deben buscar descansar después de un partido muy difícil.

Mascherano, quien ha dirigido a la Selección Argentina Sub 20, reconoció que nunca había vivido una situación tan extrema con tanto frío. Relató que durante el encuentro no podía sentir sus extremidades: “Llega un momento en que no las sentí. Hablamos con los jugadores y les pasaba lo mismo que nosotros afuera. Es muy difícil cuando a los cinco-diez minutos ya no empezás a sentir los pies, las manos“.

El Jefecito agregó que el frío afectó la capacidad de los jugadores para desarrollar su juego, ya que “el fútbol es un deporte donde necesitas sensibilidad, y si no la tenés, es muy difícil“. A pesar de ello, destacó que su equipo logró adaptarse gracias a la personalidad y actitud de los jugadores.

Mascherano destacó: “Creo que nos adaptamos gracias a la actitud y la personalidad de los jugadores, que han tenido una personalidad bárbara para jugar este tipo de partidos sabiendo que íbamos a tener que lucharlo, que pelearlo, que muchas veces las condiciones del campo, por el piso duro, por todo lo que había nevado, iba a ser molesto“.

Finalmente, el entrenador se refirió al gol de Lionel Messi como “fantástico“. A pesar de la espectacularidad del tanto, señaló que para quienes conocen a Messi es algo normal, pero subrayó: “Somos muy afortunados de tenerlo en nuestro equipo“.