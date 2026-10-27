Boca Juniors: la frase polémica de Riquelme en su sorpresiva aparición en el programa de Azzaro

Boca sigue de racha, volvió a ganar otro clásico y sigue liderando una tabla anual que arde a dos fechas de que termine la primera fase del Torneo Clausura. En medio de todo, arranca una semana con la previa del Superclásico ante River.

Jagger Herrera fue el héroe en el Libertadores de América ante Independiente con un cabezazo al primer palo para el 1-0 casi en tiempo de descuento del complemento. Parece que todo está guionado en el equipo del Vasco Arruabarrena porque cada partido aparece una figura diferente.

Cuando comenzaba a bajar la espuma por el eufórico triunfo en el clásico, apareció Juan Román Riquelme sobre la medianoche, y una frase suya reavivó una vieja polémica.

“Nos enteramos que Villa no jugaba y nos quedamos“, le dijo entre risas el presidente de Boca a Flavio Azzaro vía comunicación telefónica para el programa “No podemos perder”.

“Estamos al aire, Román…”. Porque Azzaro sacó al aire a un Riquelme eufórico a la 1 AM, pero no sabía que estaba saliendo en vivo. https://t.co/sk7AfWhab9 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 26, 2026

El precedente con Villa

El colombiano siempre recibió palabras de elogios del actual presidente de Boca, aun cuando el hincha lo crucificó por su guiño a River cuando sonaba para reforzar el equipo de Marcelo Gallardo, además de su problema con la Justicia y una salida polémica del club cuando fue sentenciado.

A pesar de eso, Riquelme, volvió a confiar en él y se lo pagó a Independiente Rivadavia de Mendoza en más de seis millones de dólares. Ante las versiones infundadas tiempo atrás, de que el mandamás le armaba los equipos a los técnicos, el comentario de anoche pareció una clara señal de hacer un chiste contra eso (Villa fue suplente).