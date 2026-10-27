El Gobierno afirmó que no felicitará a Lula por su triunfo en Brasil: “El Presidente no es un hipócrita”

En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió a la falta de saludo oficial por parte del Gobierno libertario a Lula da Silva que fue reelecto como presidente de Brasil, el pasado domingo.

“En 2023 cuando Milei fue electo presidente no hubo ningún gesto del presidente Lula para saludarlo personalmente ni nada”, justificó el funcionario ante los periodistas acreditados en la casa de gobierno.

A lo que Ravier agregó: “No va a haber un comunicado oficial. El Presidente no es un hipócrita. La diferencia ideológica es real”.

Fuente: Nexofin