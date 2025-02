El fútbol argentino y sus historias insólitas, capítulo 1000. Sebastián Ordoñez, presidente de Platense, se enteró en Mendoza a horas del partido entre Godoy Cruz y el Calamar, que tiene prohibido ingresar a los estadios del fútbol argentino.

Una restricción administrativa de concurrencia a los estadios por seis meses, eso le aplicó el programa Tribuna Segura al mandatario del conjunto de Vicente López. Dicha situación se la dieron a conocer en tierras cuyanas: esta tarde, desde las 19.15 horas se juega el partido.

¿De que lo acusan?

Todo se remonta al jueves 13 de febrero en el Nuevo Gasometro en la victoria de San Lorenzo frente a Platense por 2 a 1. Traas empatar las acciones del partido con gol de Vicente Taborda, en el festejo, según el Ministerio de Seguridad, Ordoñez arrajó una botella hacia el sector de platea que originó el reaccionar de los hinchas del Ciclón.

El descargo de Sebastián Ordoñez

En una entrevista con TyC Sports, donde aclaró que como no fue notificado de la situación, piensa dirigirse igual al Estadio de Godoy Cruz para ver el partido de su equipo, aseguró lo siguiente:

“No puedo creer lo que hicieron. Se ve claramente que yo no tengo ninguna intención de agredir a nadie. Me levanté a gritar el gol, eufórico, y tiré la botella al piso con tanta mala suerte que rebotó y cayó sobre el acrílico que está debajo del palco que nos dieron. No tuve intención, no le pegué a nadie, es más apenas vinieron a notificarme del acta la firmé porque era algo mínimo y ahora salen con esta sanción absolutamente improcedente” explicó al medio deportivo aceptando su error, que no fue intencional y agregó:

“Además no me dieron derecho a defensa: ¿cómo me ponen un derecho de admisión sin siquiera escuchar mi versión? Que además está apoyada en las imágenes. No entiendo cómo el fiscal no me llama y me dice veamos juntos lo que pasó. Esto se arreglaba si querés con un acto de voluntariado del tipo probation y listo. Pero bueno, ahora el lunes me voy a presentar y voy a apelar porque para darte una pena primero te tienen que escuchar y acá nadie hizo eso” sentenció.