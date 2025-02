“Pipo Gorosito” sigue con la ‘Guardia Alta’ y tal como lo hizo tras haber finalizado los 90′ minutos en Perú, en lo que fue victoria de Alianza Lima 1 a 0, volvió a instalar dudas en el arbitraje. Uno de sus jugadores le tiró un palito a la CONMEBOL por su favoritismo con Boca en la Copa Libertadores.

En el partido de ida de la Fase 2, los limeños incluso fueron beneficiados por el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. Debió haber expulsado a Erick Noriega al minuto de partido por una plancha a Carlos Palacios por la espalda en la zona de la cabeza. No lo hizo y solo lo amonestó. En el segundo tiempo el mismo jugador realizó otra entrada a destiempo y era la doble amarilla, pero el árbitro omitió la ocasión. Fueron las únicas polémicas que tuvo el match en Lima.

Pese a eso, lo primero que dijo el entrenador argentino en conferencia de prensa fue lo siguiente: “Me llamó mucho la atención lo del referí y ese es el miedo que tengo en Buenos Aires” confesó “Pipo” pensando en el duelo en la Bombonera.

Este fin de semana, luego de vencer a Juan Pablo II por la liga peruana, volvió a hablar del partido del martes y extendió la polémica: “No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad, que un árbitro te dirija dos partidos seguidos” sentenció el argentino.

Piero Maza (Chile) impartirá justicia para el partido de vuelta de la Fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores. Las declaraciones de “Pipo” se fundan en el partido de vuelta de la Fase 1 contra Nacional de Paraguay, donde el chileno dirigió el encuentro y Alianza Lima ganó 3 a 1 y pasó a la siguiente instancia.

Erick Noriega, quien increíblemente no fue expulsado en la ida y se salvó en dos ocaciones de dejar a su equipo con 10, también habló con la prensa y hasta incluso nombró al máximo ente del fútbol sudamericano:

“Sabemos que tal vez a la Conmebol, por marketing, le conviene que esté Boca”. Y agregó: “Como dijo el técnico, hay un cierto temor por lo que pueda pasar por el arbitraje y esas cosas” remarcó Noriega.

Así están las cosas en la previa del partido. Mañana desde las 21.30 horas el Xeneize se juega gran parte del año (en el segundo mes del 2025) frente a Alianza Lima. Solo le sirve ganar y deberá sacar al menos 2 goles diferencia para pasar directo. Si la victoria es por la mínima, habrá penales.