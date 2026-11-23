River goleó 3-1 a Lanús en el Más Monumental, avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura y mientras siga tenga vida sueña con ganar un título en 2026 tras la final perdida con Belgrano en el Apertura.

De todas maneras sería mentira decir que los dirigentes no están planificando lo que se viene, con un punto más que importante a resolver: Leonardo Ponzio y su vínculo con el club, más allá de diciembre como estaba estipulado.

Habrá que esperar lo que pase con Instituto de Córdoba, posiblemente en el Kempes y con visitantes, aunque de momento solo está confirmado el rival. Sí se sabe que el Millonrio empezó a negociar por un arquero de talla de internacional.

Su nombre es Yassine Bounou, ataja actualmente en Arabia Saudita y mantiene un vínculo sentimental con River desde años, confesado por el mismo. El arquero que representa a Marruecos manifestó varias vecer que atajar en River era un sueño a cumplir, hoy parece estar más cerca que años atrás.

El reemplazante de Santiago Beltrán

En River creen que el juvenil no seguirá en el club más allá de enero del próximo año ante la cantidad de pretendientes del Viejo Continente, uno de ellos es el Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone.

Ante este situación Stefano Di Carlo y su cúpula ya está pensando en el reemplazante. De hecho según confirmaron algunas fuentes, ya habría surgido una primera comunicación antre ambas partes.

“Es algo pendiente que tengo, sinceramente. Es uno de los sueños que tengo y me encantaría que algún día se cumpla. No quiero hacerlo solo por llevar el escudo. Quiero llegar y rendir. Si no lo siento así, no iría”, confesó Bono en una entrevista con TyC Sports en 2023.