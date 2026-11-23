Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street comenzaron la semana con fuertes subas, en una jornada favorable para los mercados internacionales. Los avances llegaron hasta el 6,3%, mientras que los bonos en dólares registraron una recuperación promedio del 1,5%. Sin embargo, el riesgo país continúa por encima de los 1000 puntos básicos.

El indicador elaborado por JP Morgan se ubicó en 1015 unidades este lunes al mediodía, por debajo de los 1070 puntos que había alcanzado el viernes. En aquella jornada, el índice volvió a superar la barrera de los 1000 puntos después de permanecer durante 13 meses por debajo de ese nivel.

El movimiento de los activos argentinos coincidió con una rueda positiva en las principales bolsas del mundo, donde las compañías tecnológicas encabezaron las ganancias.

Uno de los principales protagonistas fue Nvidia, cuyas acciones treparon un 33% tras el regreso de Jensen Huang a la conducción de la empresa.

Fuente: Nexofin