El clásico en el Nuevo Gasómetro terminó, fue victoria de Independiente ante San Lorenzo. Pero el partido se siguió jugando en los micrófonos como consecuencia de un pésimo arbitraje de Nazareno Arasa y sus colaboradores.

Un señor como Miguel Ángel Russo, quien no acostumbra a entrar en polémicas, arremetió contra el juez principal por el gol del triunfo del chileno Felipe Loyola: “El segundo gol de ellos es offside. El fuera de juego es evidente”.

El comentario del técnico del Ciclón no pasó desapercibido aunque el propio Miguelo apenas deslizó su desacuerdo: “Pero bueno… cuesta con este tipo de cosas… aunque también fue parejo, ¿no?”

«EL SEGUNDO GOL DE ELLOS ES OFFSIDE, HAY UN FUERA DE JUEGO BIEN EVIDENTE» 🔥 Munición gruesa de Miguelo Russo luego de la derrota en manos de Independiente 📺 #DisneyPlus | #SportsCenter pic.twitter.com/fFuFzFkFPN — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2025

Otro de los que alzó la voz fue el delantero Andrés Vomergar, auto del gol Cuervo: “El segundo gol de Independiente es claramente offside, me sorprende que no hayan llamado al árbitro”. En línea con el DT, la Bomba agregó más acciones: “También era roja por el pisotón a Irala. Creo que el árbitro no la ve. Hoy el VAR no estuvo”.

El gol en cuestión

El reclamo azulgrana es la posición de Hidalgo, ya que interfiere en el juego exigiendo al defensor Daniel Herrera instantes antes del remate de frente del trasandino.