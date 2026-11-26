El Gobierno de Brasil analiza convocar a otro dirigente argentino en lugar de Javier Milei para la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, fijada para el 5 de enero en Brasilia.

Según afirmó el asesor Celso Amorim en UOL, “se está pensando” en aplicar esa alternativa diplomática.

El funcionario evitó precisar si cursarán invitaciones a titulares del Congreso Nacional o exmandatarios argentinos, aunque aclaró que no existe “nada contra el pueblo argentino”. En esa línea, remarcó: “De todas las relaciones estratégicas que tiene Brasil, la de Argentina es la más estratégica”.

Según publicó Agencia Brasil, el Ejecutivo brasileño resolvió además que el embajador Julio Bitelli, retirado en julio, no regresará a Buenos Aires. La determinación responde a los dichos del canciller Pablo Quirno, quien sostuvo que existieron “situaciones” en los comicios de octubre que “colocaron en duda todo el escenario”.

Fuente: Nexofin