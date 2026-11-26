El periodista Horacio Verbitsky declaró este miércoles ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano en Comodoro Py por el Vacunatorio VIP.

Durante la audiencia, el imputado sostuvo que ignoraba que inocularse fuera de término pudiera constituir un delito y aseguró que “lo convencieron de hacerlo”.

Ante el juzgado, el comunicador ratificó su relato de 2021 tras consultar infructuosamente el bot porteño y contactar al exministro Ginés González García. Según la investigación, el funcionario lo derivó inicialmente al Hospital Posadas, pero luego lo citó en el Ministerio de Salud, donde recibió la dosis.

Para el fiscal Taiano, los 34 indagados actuaron como “partícipes necesarios” de peculado al aceptar vacunas Sputnik V sin integrar grupos prioritarios.

Fuente: Nexofin