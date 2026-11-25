Se cumplen seis años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, aquel umbral de luz que regó de gloria este suelo y desde Fiorito se comió al mundo; adentro pero también afuera de la cancha.

Tatuajes, canciones, remeras, murales, estadios y la lista es larga, pero la identidad es la misma. Diego se fue a sus 60 años, aunque para su tribu sigue siempre estando presente.

Con solo decir que el próximo martes 22 de diciembre, el segundo juicio oral por su atención médica tendrá su veredicto, gráfica en cierto sentido la oscuridad que atrevesó Pelusa en sus últimos meses.

Aunque por acá preferimos recordarlo con sus goles, su influencia en la gente y todo el homenaje que recibió del fútbol argentino en su último baile siendo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

“Seis años. Seguís entre nosotros”, fue titulado el video que publicó la Asociación del Fútbol Argentino, con distintas imágenes embláticas del Diego.