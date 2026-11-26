Partidazo en el Parque de los Príncipes: París Saint-Germain igualó 2-2 con la Roma por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League.

Hermoso hizo el primero para la visita, aunque el reinante campeón lo empató en el primer tiempo con Zabarnyi y lo dio vuelta Ousmane Dembélé, de penal. Malen, también desde los 12 pasos, volvió a empardar el marcador.

Los italianos están a un punto de la clasificación y se medirán en la última fecha ante el Sporting Lisboa como local. Será un diciembre furioso para los romanos con el clásico ante Lazio y un duelo ante Juventus.

En la previa del partido una declaración de Paulo Dybala hizo ruido en Boca: “Espero terminar mi carrera en la Roma, sería hermoso retirarme acá”.

La Joya, amigo cercano a Leandro Paredes, fue suplente en La Loba e ingresó en el complemento por su compatriota Santi Castro. Nahuel Molina y Soulé también fueron titulares.