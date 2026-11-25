La Selección Argentina Sub-17 consiguió el objetivo, aunque tuvo que atravesar un partido cargado de emociones para lograrlo. Los dirigidos por Diego Placente igualaron 3-3 frente a Dinamarca por la última fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2026 y aseguraron su lugar en los 16avos de final. La Albiceleste llegó a estar dos goles abajo, reaccionó con una ráfaga de fútbol en el complemento y terminó rescatando un punto que le permitió avanzar de ronda.

El encuentro comenzó complicado para el combinado nacional. Noah Madsen, de penal, y Ekene Chukwuani pusieron en ventaja a los europeos durante la primera mitad y dejaron a Argentina al borde de la eliminación. Sin embargo, los pibes cambiaron la imagen después del descanso y protagonizaron una remontada que parecía darle los tres puntos.

La reacción de la Albiceleste

En apenas diez minutos, el equipo de Placente consiguió revertir el marcador. Giovanni Baroni descontó a los 13 minutos del segundo tiempo, mientras que Juan Cruz Policella igualó cuatro minutos más tarde con una gran definición. A los 23, Alan Alcaraz completó la remontada con un fuerte remate para establecer el 3-2.

Cuando parecía que Argentina se llevaba una victoria clave, Omran Khatar apareció a los 32 minutos y marcó el 3-3 definitivo. El empate volvió a poner suspenso en la clasificación, pero finalmente la Albiceleste consiguió su pase a la siguiente instancia.

¡QUÉ GOLAZO PARA REMONTAR EL PARTIDO! Alcaraz y un disparo infernal para poner el 3-2 de Argentina ante Dinamarca. Por ahora, La Albiceleste está clasificando a los dieciseisavos de final del #MundialSub17EnDSPORTS. #U17WC https://t.co/ksJ9Bd4d0B — DSPORTS (@DSports) November 25, 2026

Cómo quedó Argentina en el grupo

Con este resultado, el seleccionado nacional terminó segundo en el Grupo C, por detrás de Australia. Sumó cuatro puntos, la misma cantidad que Mozambique, pero se quedó con la clasificación gracias al triunfo por 2-1 conseguido ante los africanos en la fecha anterior.