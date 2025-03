La semana avanza en Boca Predio y Fernando Gago sigue recibiendo buenas noticias respecto a la recuperación de sus jugadores. A los regresos de Cristian Lema y Rodrigo Battaglia, se les sumó este martes el alta de Tomás Belmonte, volante clave en el ciclo de Fernando Gago, quien fue titular en la mayoría de los partidos. La incorporación del ex jugador de Lanús es un alivio para el entrenador, que ya puede contar con él para los próximos desafíos.

Belmonte se sumó a los entrenamientos del primer equipo en la práctica matutina, demostrando que ha superado el desgarro en el gemelo de su pierna izquierda. Ahora, el mediocampista se encuentra completamente recuperado y listo para estar a disposición del cuerpo técnico para el partido del próximo domingo contra Defensa y Justicia, que se disputará en La Bombonera.

El volante sufrió la lesión el 11 de febrero, durante el partido ante Huracán y se perdió seis partidos del Xeneize, incluyendo toda la llave del repechaje de la Copa Libertadores contra Alianza Lima. Un mes después, el futbolista volvió a la actividad con el grupo, lo que representa una buena noticia para Gago, quien podrá contar con una pieza importante en su esquema.

Belmonte, clave para Fernando Gago

La vuelta de Belmonte se produce en un momento clave ya que Kevin Zenón, quien venía siendo titular, sintió una molestia durante el triunfo ante Central Córdoba. La situación de Zenón es incierta y su presencia en el encuentro del domingo ante el Halcón aún está en duda. Si el jugador no se recupera, el ex Granate podría ocupar su lugar en el once titular.

Fernando Gago seguirá evaluando las condiciones físicas de los jugadores durante la semana, incluida la de Alan Velasco y otros tocados. El entrenador de Boca tiene varios interrogantes respecto a la formación que presentará en el próximo partido, pero si Zenón se recupera, es probable que repita el mismo once titular por tercer encuentro consecutivo.