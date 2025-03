Luciano Vietto, delantero de Racing, abrió su corazón en una reciente entrevista con Olé, revelando una cruda confesión sobre su carrera. En medio de su paso por Arabia Saudita, el delantero de 30 años consideró seriamente abandonar el fútbol. “Mi segundo año en Arabia fue durísimo. Hasta pensé en largar el fútbol. Me parece increíble, pero en algún momento lo pensé“. El jugador detalló que, en su estadía en el Al Shabab, no solo atravesó dificultades futbolísticas, sino también una crisis personal que lo llevó a dudar de su continuidad en el deporte.

Vietto explicó que el choque cultural y las dificultades de adaptación a Medio Oriente fueron factores determinantes en su mal momento: “En Europa, cuando entraba a la cancha, no me encontraba. La pasaba mal, no me sentía enfocado en el fútbol. No sabía lo que estaba haciendo dentro de la cancha“. A pesar de estos obstáculos, el delantero subrayó que muchos futbolistas atraviesan crisis similares y que, en su caso, se dio cuenta de la necesidad de buscar ayuda profesional.

Sin embargo, el regreso a la Academia cambió su perspectiva y revitalizó su carrera: “Desde el primer instante comprendí que fue la decisión correcta“. Apenas meses después, el delantero se coronó campeón de la Copa Sudamericana, un logro que según él, marcó el momento más feliz de su carrera: “Estoy en el momento más feliz de mi carrera, no solo por lo futbolístico, sino también por lo sentimental“.

En el camino hacia el título de la Recopa Sudamericana, Luciano Vietto mostró una gran fortaleza. A pesar de un desgarro en el isquiotibial izquierdo, el delantero fue titular en la vuelta contra el Botafogo, aportando con un gol en la ida. Su sacrificio en la final subraya la importancia de su compromiso con Racing y su conexión emocional con el club: “Me está tocando participar bastante, estamos consiguiendo títulos“.

La situación del ex Valencia en Arabia no solo estuvo marcada por las dificultades personales, sino también por la falta de ritmo competitivo. En 2022, el delantero prácticamente no jugó, lo que contribuyó a su sensación de desconexión con el fútbol. Este período oscuro, no obstante, fue superado con su regreso a Racing que le permitió recuperar su confianza y disfrutar nuevamente del fútbol: “Este es el momento que más estoy disfrutando“.