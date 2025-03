Manchester United confirmó este martes que comenzará la construcción de un nuevo estadio que reemplazará al mítico Old Trafford y contará con una capacidad para cien mil espectadores, por lo que se volverá el más grande de Reino Unido y el segundo en Europa, por detrás del renovado Camp Nou en Barcelona.

En términos de capacidad, el estadio proyectado superaría a Wembley, el actual recinto más grande del Reino Unido con espacio para 90.000 espectadores.

Este proyecto tiene el potencial de aportar beneficios significativos tanto a nivel local como nacional, incluyendo un impacto económico estimado en 7.300 millones de euros anuales y la atracción de 1,8 millones de visitantes adicionales cada año. Además, se proyecta la construcción de más de 17.000 viviendas y la generación de 92.000 empleos.

“Comienza un emocionante viaje de lo que será el mejor estadio de fútbol del mundo. Nuestro actual campo nos ha hecho un gran servicio durante 115 años, pero se ha quedado por detrás de algunos de los mejores estadios en este deporte“, declaró este martes Jim Ratcliffe, uno de los dueños.

