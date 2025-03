La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que Neymar no integrará la lista de convocados de la selección de cara a la fecha de Eliminatorias Sudamericanas. De esta manera, el futbolista del Santos no estará presente en los partidos contra Argentina y Colombia, que iban a marcar su retorno al elenco nacional tras su extensa recuperación. El atacante no es la única ausencia de peso, ya que también fueron dados de baja el defensor Danilo y el arquero Ederson Moraes.

El ex jugador Barcelona arrastraba problemas físicos que ya le habían impedido jugar en la eliminación de su equipo ante Corinthians por el Campeonato Paulista. A pesar de los intentos por recuperarlo, el cuerpo médico determinó que no estaba en condiciones de afrontar dichos compromisos.

Alex Sandro, do Flamengo, Endrick, do Real Madrid, e Lucas Perri, do Lyon, foram convocados nesta sexta-feira (14) pelo treinador Dorival Jr. para a disputa dos jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Eles foram chamados para os… pic.twitter.com/gUEhRB74ZL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 14, 2025

Ante esta situación, el entrenador Dorival Júnior decidió llamar a tres reemplazantes: Lucas Perri, arquero del Lyon, ocupará el lugar de Ederson, mientras que Alex Sandro, del Flamengo, reemplazará a Danilo. En tanto, el joven Endrick, la joya del Real Madrid, se sumará al equipo en lugar de Neymar.

En las Eliminatorias, Brasil marcha en quinto lugar y afrontará una doble fecha complicada: primero recibirá a Colombia el jueves 20 a las 21:45 horas y luego cerrará su participación ante Argentina en el Monumental el martes 25 a las 21:00.