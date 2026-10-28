Flávio Bolsonaro salió de la Argentina rumbo a EE.UU. y crecen las sospechas sobre la ayuda del Gobierno

Flávio Bolsonaro abandonó Brasil por vía terrestre, cruzó a Misiones junto con su esposa y sus dos hijas y continuó el viaje en un avión privado con destino a Ecuador. La operación fue confirmada este miércoles por el Gobierno argentino, mientras crecen las sospechas sobre una posible colaboración oficial para facilitar su salida.

Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, la familia ingresó a las 22.50 del martes por el puente internacional Tancredo Neves, con documentación habilitada y sin impedimentos legales registrados.

A las 23.30 abordó una aeronave operada por Baires Fly con destino a Guayaquil. El avión aterrizó en Ecuador cerca de las 7 y volvió a despegar poco después. Estados Unidos sería el destino final, donde el gobierno de Donald Trump podría concederle asilo.

Fuente: Nexofin