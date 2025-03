Batallo hasta donde pudo. Entregó todo de sí pero no fue suficiente, pero más que digno el papel que hizo ante un rival de la talla enorme que tenía del otro lado de la red. Francisco Cerúndolo (26°) cayó derrotado en Indian Wells y de esta manera la Argentina se quedó sin participantes en la competencia. Fue 6-3 y 7-6 (7-4) en cuartos de final ante Carlos Alcaraz (3°) en 1 hora y 43 minutos de juego.

Ahora, el oriundo de Murcia enfrentará en semifinales al británico Jack Draper (14°) el sábado 15 de marzo o el domingo 16 del mismo mes con horario a confirmar.

“Creo que hoy se trataba de sobrevivir, de intentar encontrar un buen ritmo, una buena base para el partido y de aprovechar las oportunidades que me dio”, declaró Alcaraz en diálogo con los medios apenas consumada su victoria

Luego confesó: “No golpeé la pelota con tanta claridad como ayer (en los octavos) por ejemplo, pero hice lo que tenía que hacer, y creo que de eso se trata. El tenis consiste en ganar, no importa cómo lo hagas. No siempre puedes jugar un tenis increíble, todos los días o meses. Hay momentos en los que simplemente tienes que salir adelante con el nivel que tengas ese día”.

Sweet 16 😍@carlosalcaraz defeats Cerundolo 6-3 7-6(4) to secure his 16th win in a row at Indian Wells and his fourth consecutive semi-final.@BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/tlFxlO24P5

