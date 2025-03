La Fórmula 1 dio inicio a su temporada 2025 con el Gran Premio de Australia. El británico Lando Norris se consagró en circuito de Albert Park, de Melbourne, para que el campeonato tome el color naranja de McLaren.

Max Verstappen (Red Bull) y George Russell (Mercedes) completaron el podio de una carrera que fue de madrugada y lluviosa, condición climática que les trajo dolores de cabeza a más de uno. La decepción sin dudas fue la cautelosa primera vez de Hamilton en Ferrari, en la cual terminó décimo y sumó una unidad.

Los que no completaron la carrera fueron el brasileño de Nick Sauber Bortoleto, Fernando Alonso, Carlos Sainz en su presentación en Williams Racing, Doohan y Hadjar.

