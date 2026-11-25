Franco Mastantuono atraviesa un momento complicado en Fiorentina. El equipo italiano no logra encontrar regularidad en la Serie A y la última derrota profundizó la preocupación de sus hinchas. En medio de todo esto, el futbolista argentino decidió dar la cara y publicó un mensaje dirigido a los aficionados, en el que pidió disculpas por el presente del equipo.

El difícil presente de Fiorentina

La situación del equipo dirigido por Paolo Vanoli es preocupante. Después de 12 jornadas disputadas, Fiorentina acumula apenas nueve puntos y se ubica en el puesto 16 de la tabla, muy cerca de la zona de descenso. Además, la derrota ante Monza significó su séptima caída en lo que va de la Serie A.

La publicación llegó después de la dura caída por 3-0 frente a Monza, por la fecha 12 del campeonato italiano. A través de una historia de Instagram, el ex River compartió una imagen suya con la hinchada de fondo y puso: “Pedir disculpas a los hinchas fiorentinos, este equipo va a salir adelante, estamos todos juntos más que nunca”.

El mal momento deportivo generó un clima de tensión entre los hinchas y el plantel, que necesita una reacción para salir de los últimos puestos. El mensaje de Mastantuono buscó transmitir unidad en un momento delicado para la institución.

Los números del argentino en Italia

Desde su llegada en agosto, Franco se convirtió en una pieza importante para el equipo. Fue titular en todos los encuentros de Fiorentina por el campeonato local y tiene cuatro goles en la temporada. Además, comparte plantel con su colega Mateo Pellegrini.

El próximo desafío será el domingo 29 de noviembre, cuando visite a Udinese. Será una oportunidad importante para intentar dejar atrás la crisis y comenzar a levantar cabeza en el torneo.