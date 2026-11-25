En la antesala del debate por el Presupuesto 2027, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denunció una “crisis sin precedentes” y reclamó incorporar los recursos de la Ley de Financiamiento Universitario.

El organismo alertó: “De no modificarse en el recinto razonablemente el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, queremos advertir que las universidades públicas no podremos funcionar el próximo año”.

Frente a los $7,3 billones proyectados oficialmente, los rectores solicitaron originalmente $11 billones, aunque buscan asegurar un piso superior a $9 billones.

Por su parte, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical exigió a sus diputados que “honren sus promesas”, luego de que Pamela Verasay suscribiera el dictamen sin disidencias. En la Casa Rosada afirman que “vienen bien” con los votos, pero admiten tratativas “hasta último momento” para garantizar el quórum.

Fuente: Nexofin