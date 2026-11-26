Boca sigue en alza y encaminado a ganar todo lo que se le cruce de acá a fin de año: venció a Independiente Rivadavia de Mendoza en la Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

Leandro Paredes, figura absoluta del Xeneize y el fútbol argentino, manejó los hilos del partido a su antojo. El capitán abrió la cuenta de penal y Miguel Merentiel aumentó la diferencia ante los mendocinos.

El vigente campeón de la Copa Sudamericana 2026 volvió a competir apenas cuatro días después de la final en Barranquilla con Atlético Mineiro, y en el final del partido dio la vuelta con sus hinchas.

En la Boca cantaron por el título, se lo dedicaron a River y corearon como hace mucho no se escuchaba al presidente Juan Román Riquelme.

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Era impensado que el Vasco Arruabarrena repita el equipo del último sábado; sin embargo, los titulares pidieron jugar todos -salvo Santiago el Ruso Ascacibar por lesión- demostrando que quieren seguir sumando estrellas en el escudo de Boca.

El uruguayo Lozano, asistente de Merentiel, habló con la televisión oficial de las responsabilidades de Boca y las ganas de ganar del plantel: “No conformarse. Hay que ir por todo. Estamos en un equipo muy grande. Por todo pero con humildad”.

A cuartos contra GELP

Boca avanzó a cuartos de final, instancias en la que mantendrá la localía: enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata, que viene de ganarle a Newell’s con una polémica clasificación en el Bosque.