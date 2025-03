Julio César Falcioni dirigió a Boca durante los años 2011 y 2012. En ese tiempo, salió campeón invicto del torneo local y llevó al equipo a la final de la Copa Libertadores 2012, donde el Xeneize perdió ante Corinthians.

El ciclo de Falcioni en el conjunto azul y oro también estuvo muy marcador por las internas, con Juan Román Riquelme como el principal protagonista. A raíz de esto, el “Emperador” brindó una nota en ESPN y ante la pregunta sobre si le habían boicoteado dicho encuentro respondió: “No, no sé… Tengo códigos, me los guardo para mí. Cada uno sabe lo que pasó, es así”.

¿LA FINAL DE LA LIBERTADORES CON BOCA FUE BOICOTEADA? Julio César Falcioni y su testimonio como entrenador del Xeneize en aquella definición del 2012.

Pero sí reveló que hubo una charla previa con otro futbolista, el cual se encontraba llorando por todo lo que envolvió a ese encuentro: “Le dije que era un boludo, que era la última vez que iba a jugar una final de Copa Libertadores. Y así fue, no la jugó más. Al final, cada uno sabe por lo que se preocupa”.

“Hubo un montón de situaciones que no dejaron que tengamos una noche en paz y tranquila. No fue una noche normal para jugar una final de Copa Libertadores”, agregó el ex DT de Banfield.

«ESE DÍA NO HUBO ARMONÍA» Falcioni recordó las internas que hubo en el plantel de Boca, previo a la final de de la CONMEBOL #Libertadores 2012.

Además, se refirió a aquella frase de Román en la que dijo que Falcioni lo hacía correr “como un boludo”. “Yo nunca hice correr como un boludo a ningún jugador. Él siguió jugando, cuando estaba bien lo ponía. Ganamos la Copa Argentina y el Campeonato, que él jugó poco. Lo otro no lo ganamos. A buen entendedor, pocas palabras“, sentenció.