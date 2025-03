El Gran Premio de China de la Fórmula 1, en el Circuito Internacional de Shanghai, tuvo a McLaren como gran ganador, con Oscar Piastri primero y Lando Norris segundo, con George Russell, de Mercedes, completando el podio.

Sin embargo, también tuvo algunas con una jornada para el olvido, como es el caso de Alpine, que tiene a Franco Colapinto como reserva, pero también de Ferrari, que sufrió las descalificaciones de sus dos pilotos, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

De acuerdo con el informe técnico de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), los monoplazas de Leclerc y Pierre Gasly no cumplieron con el peso mínimo reglamentario de 800 kilogramos tras retirar el combustible. Ambos vehículos registraron un peso de 799 kilogramos, lo que supone una infracción al Artículo 4.1 del Reglamento Técnico.

BREAKING: Pierre Gasly, Charles Leclerc and Lewis Hamilton have been disqualified from the Chinese Grand Prix

Gasly and Leclerc’s cars were found to be underweight, while Hamilton’s car was deemed to have excessive skid wear#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/2YPuFk8DZL

— Formula 1 (@F1) March 23, 2025