El Real Madrid no se conforma con ser uno de los equipos más poderosos del mundo. A pesar de contar con figuras de talla mundial como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham, ahora la dirigencia de Florentino Pérez está a un paso de incorporar un refuerzo de jerarquía sin pagar: Trent Alexander-Arnold. El contrato del lateral derecho con el Liverpool finaliza el próximo 30 de junio, y todo indica que no renovará, por lo que su futuro parece estar ligado a la Casa Blanca.

Según el periodista especializado en mercado de fichajes, Fabrizio Romano, las negociaciones entre el Real Madrid y Alexander-Arnold están “cada vez más cerca”. El italiano detalló que las conversaciones están avanzadas y que todas las partes involucradas confían en que el acuerdo se concretará pronto. Incluso, en el mercado invernal, el club Merengue estuvo en contacto con el jugador y estuvo a punto de ficharlo a mitad de temporada.

Sin embargo, el lateral inglés decidió quedarse en los Reds para finalizar la temporada 2024-25, especialmente cuando el equipo de Arne Slot está cerca de conquistar la Premier League, luego de una sequía de cinco años. El interés del Madrid en el jugador no es nuevo porque en enero, ofreció 10 millones de euros al Liverpool, pero la oferta fue rechazada.

🚨💣 Trent Alexander-Arnold and Real Madrid, closer and closer after story revealed 1 year ago.

The official contract proposal from Real has been sent to TAA and his camp.

Discussions underway on details of the deal; all parties involved CONFIDENT to get the agreement done. pic.twitter.com/jlXHEzP2MX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2025