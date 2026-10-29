Palermo habló del momento de Boca tras llevar a Platense a nueva final: “Quiero que sea ca…”

En una lluviosa noche de Salta, en el Estadio Padre Martearena, a 1.400 kilómetros de Vicente López, Platense volvió a meterse en una nueva finala bajo la conducción de Martín Palermo como director técnico.

Luego del 1-1 en los 90′ minutos reglamentarios ante Atlético Tucumán, que lo ganaba con un lindo gol de Renzo Tesuri en el primer tiempo hasta el empate de Nicolás Retamar en el complemento, los penales decidieron al primer finalista de la Copa Argentina: fue 5-4 para el Calamar y de los 10 pateadores solo erró Compaguncci.

En 2023 Platense alcanzó la final de la Copa de La Liga tras un exitoso primer ciclo que no pudo coronar con título el Titán. Luego de los festejos, el histórico goleador habló del presente de Boca y fue claro:

“Quiero que Boca sea campeón de todo. Está claro. El deseo es que que gane todos los frentes que tiene… Primero tiene que llegar a la final de la Copa Argentina y su partido con Banfield, no apresuremos. Quiero que gane la Sudamericana, el Campeonato… ¿la Copa Argentina? Lo veremos cuando toque…”, sostuvo Palermo en diálogo con TyC Sports.

EL MOMENTO DEL PASE A LA FINAL Mainero marcó el penal decisivo para el 5-4 en la tanda en favor de Platense, eliminó a Atlético Tucumán e irá por el título de la #CopaArgentinaEnTyCSports https://t.co/ydiQlM7BUV — TyC Sports (@TyCSports) October 29, 2026

Boca vs. Banfield, el rival de Platense

En plena Fecha FIFA, el sábado 14 de noviembre en el Estadio Malvinas de Mendoza, se jugará la segunda semifinal de la Copa Argentina en busca de completar el cuadro de la final.

Para dicho partido el Vasco Arruabarrena podría llegar a perder a Álvaro Montero, Miguel Merentiel, Milton Delgado y Leandro Lozano si son convocados a sus respectivas selecciones nacionales.