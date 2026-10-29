Un exjugador de la Selección Argentina fue a juicio en España por una denuncia insólita

El exdefensor Nicolás Pareja que representó a la Selección Argentina y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 con Lionel Messi se presentó ante los tribunales de Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla, para responder por un presunto delito leve de defraudación de fluido eléctrico. La causa se inició tras la denuncia de uno de sus vecinos y está vinculada con una supuesta anomalía en la conexión exterior de su casa.

La explicación de Pareja ante la Justicia

Según informó la prensa española, el procedimiento se centró en una instalación eléctrica de la propiedad del exfutbolista, ubicada en la zona del Real Club Sevilla Golf. Durante su declaración, Pareja sostuvo que la irregularidad ya existía cuando compró la vivienda junto con su familia.

Según su versión, el problema fue detectado tiempo después de instalarse en el inmueble y, una vez advertida la situación, se procedió a regularizar la conexión. La Justicia deberá determinar si hubo responsabilidad del exjugador en los hechos denunciados.

La Fiscalía solicitó una multa de diez meses por el presunto delito, mientras que el juicio quedó visto para sentencia. Por el momento, no se dictó una condena contra el exdefensor, por lo que la causa continúa pendiente de resolución.

La trayectoria de Pareja en Europa

Pareja, nacido en Buenos Aires en 1984, surgió de Argentinos Juniors y desarrolló buena parte de su carrera en Europa. Pasó por el Espanyol de Barcelona, Anderlecht y Spartak de Moscú, antes de incorporarse al Sevilla en 2013.

En el conjunto andaluz formó parte de una etapa exitosa, en la que el equipo conquistó tres ediciones consecutivas de la Europa League, en 2014, 2015 y 2016.

También integró el plantel argentino que disputó la Copa América de 2011. Tras su paso por el Atlas de México, anunció su retiro del fútbol profesional en noviembre de 2020.