La Iglesia pidió dejar de lado la grieta antes de la visita de León XIV: “Queremos cuidar al Papa”

A pocos días de la visita de León XIV a la Argentina, desde la Iglesia remarcaron la intención de mantener al pontífice al margen de las disputas políticas que atraviesan al país. El secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y coordinador de la actividad del Papa, Raúl Pizarro, aseguró que el objetivo de los organizadores es evitar que la llegada del pontífice quede atravesada por la polarización.

“Nos propusimos como equipo organizador no entrar en la grieta, trascender las peleas coyunturales, muy propias de la sociedad argentina, queremos preservar y cuidar la figura del santo padre”, sostuvo Pizarro.

El obispo auxiliar de San Isidro realizó estas declaraciones durante el Coloquio sobre el Futuro de las Religiones, organizado por el suplemento Valores Religiosos de Clarín, donde distintos referentes religiosos analizaron los desafíos de las confesiones en la Argentina.

Fuente: Nexofin