Lula da Silva agradeció el saludo de Mauricio Macri con una crítica a Milei: “De manera civilizada”

Mientras el gobierno de Javier Milei, busca excusas para evitar reconocer la victoria de Lula da Saliva ante Flavio Bolsonaro en Brasil, el reelecto presidente del país vecino agradeció los saludos de parte de Mauricio Macri y le dejó un mensaje al libertario.

“Agradezco al expresidente Mauricio Macri por sus saludos y sus buenos deseos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos”, indicó el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en las redes sociales.

Con un mensaje en su cuenta de X, Lula destacó: “Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que las diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se resolvían de manera civilizada y republicana”.

Fuente: Nexofin