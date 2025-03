La Selección Argentina superó con autoridad a Brasil, su clásico rival, en un partido que terminó en goleada por 4-1. Sin embargo, más allá del gran rendimiento colectivo, el arquero Emiliano Martínez se convirtió en el foco de atención por una jugada que desató reacciones dentro y fuera del campo.

A los 22 minutos del segundo tiempo, cuando la Albiceleste ganaba por 3-1, Dibu protagonizó una acción que fue ovacionada por los hinchas. En una salida con la pelota, se dio el lujo de realizar “jueguitos”, lo que provocó la ovación del publico presente en el Estadio Monumental.

Sin embargo, esta maniobra no fue del agrado del técnico Lionel Scaloni, quien lo advirtió con un gesto negativo ante ello, pidiendo calma y no gozar al rival.

LOS JUEGUITOS DEL DIBU EN EL MEDIO EL PARTIDO Y LA REPROBACIÓN DE SCALONI🔥😱 pic.twitter.com/7vZXEiKaLQ — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2025

Al finalizar el encuentro, el marplatense se refirió al episodio y bromeó con la decisión que pudo haber tomado el entrenador: “Son cosas que a veces en mi club no hago. Justo me quedó la pelota un poco en el aire, pero nada. Yo sé que al técnico no le gustan mucho esas cosas, capaz que hacía tres jueguitos más y me sacaba, este es medio loquito”.

DIBU MARTÍNEZ CON @ramapantorotto: «CAPAZ HACÍA TRES JUEGUITOS MÁS Y EL DT ME SACABA, ES MEDIO LOQUITO». pic.twitter.com/RSL7XNsrxn — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 26, 2025

Más allá de los jueguitos, destacó la seriedad con la que se tomaron el partido en la previa: “Lo tratamos como una final. No nos importó haber entrado al Mundial antes del partido, nosotros hoy queríamos ganar y se demostró“. Y añadió: “Queremos seguir estando en la historia. No solo ganando títulos, sino mostrándole a la gente orgullo, ganas, sacrificio. La verdad, la gente viene, paga la entrada y lo mínimo que tenemos que darle es el partido que le dimos hoy”.