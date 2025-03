Se sigue hablando de la goleada de la Selección Argentina ante Brasil, y no es para menos. El 4-1 dio la vuelta al mundo: llovieron críticas en Brasil y reaccionó Lionel Messi desde Miami con una contundente frase: “Adentro, afuera, adonde sea con esta Selección. Siempre hablando con fútbol”.

Uno de los comentarios que más revuelo causó en las redes sociales el día después del baile fue el de Óscar Ruggeri, justamente uno de los señalados por los hinchas por no haber apoyado el ciclo de Lionel Scaloni en el inicio junto con el conductor Sebastián Vignolo y Sebastián Domínguez.

La confesión del Cabezón en el programa del Pollo en ESPN F90: “Es el ciclo más brillante de la Selección, sin duda”. El argumento de Ruggeri es sencillamente por los jugadores y su hambre de gloria: “Están con una cabeza que no tuvimos nosotros”.

Y agregó como contraste a los futbolistas que obtuvieron el Mundial de México 1986, siendo él uno de los integrantes de ese plantel: “Nosotros salimos campeones del mundo pero después no volvimos a jugar de esa manera”.

🇦🇷 «ESTÁN CON UNA CABEZA QUE NO TUVIMOS NOSOTROS» Oscar Ruggeri, integrante de una de las selecciones argentinas más preponderantes de la historia, destacó con creces a la #Argentina de Scaloni.

“Más allá del mundial no paran (…) no regañan la camiseta, se matan y todavía no está el capitán”, finalizó el campeón del mundo y subcampeón en Italia 90′.