La histórica derrota de Brasil por 4-1 frente a Argentina en el Estadio Monumental ha generado una ola de críticas severas en la prensa de Brasil. Los medios locales no escatimaron en calificativos para describir lo sucedido, con palabras como “vergüenza”, “nocaut” y “paliza” reflejando el dolor y la indignación de los aficionados y periodistas. La caída en Buenos Aires no pasó desapercibida y las comparaciones con la humillante derrota por 7-1 del Mundial 2014 ante Alemania no tardaron en llegar.

El diario Folha de São Paulo fue contundente en su análisis: “Brasil recibe paliza de Argentina, escucha ‘olé’ y ve crecer la presión sobre Dorival“. El medio destacó que hacía tiempo que la Selección Brasileña no mostraba un rendimiento tan bajo ante su máximo rival, poniendo en duda las decisiones del entrenador Dorival Júnior. Por su parte, UOL Esporte tituló: “Argentina humilla a Brasil con cantos de ‘olé’ y una goleada por 4-1“, haciendo alusión a la humillación sufrida, mientras vinculaba la derrota con el recuerdo de la catástrofe en el Mineirao.

En una línea similar, Lance! profundizó en los detalles del partido, asegurando que “Brasil tiene el peor primer tiempo de su historia en eliminatorias ante Argentina“. El medio citó la crítica de la prensa argentina, que habló de un “baile” por parte de los dirigidos por Lionel Scaloni. Globo Esporte, por su parte, utilizó un término rotundo: “Nocaut“. En su informe, destacó que esta derrota representaba la peor sufrida por el Scratch ante su eterno rival en 41 años, calificándola como una “vergüenza histórica“.

Críticas a Dórival Junior y a las figuras

Mientras tanto, Meia Hora reflejó el sentir de los aficionados brasileños con su titular: “¡Qué vergüenza!“. El medio subrayó que nunca antes en la historia de las eliminatorias Brasil había recibido cuatro goles en un partido y enfatizó la presión sobre el técnico Dorival Júnior, quien se encuentra en una situación crítica tras este desastre futbolístico.

Las críticas se extendieron a varios jugadores, con el rendimiento de Vinicius Jr y las declaraciones previas de Raphinha siendo objeto de debate. Mientras tanto, la Canarinha sigue luchando por clasificar al Mundial de 2026, aunque su posición no es cómoda. Actualmente, se encuentra empatado con Uruguay y Paraguay en 21 puntos, mientras Ecuador está segundo con 23 unidades y por su parte, Colombia y Venezuela acechan en la clasificación.

La derrota ante Argentina deja más preguntas que respuestas en la selección de Brasil, que deberá reaccionar rápidamente si quiere asegurar su pasaje a la próxima Copa del Mundo, ya que matemáticamente está muy cerca de lograrlo pero debe sumar victorias en la próxima Fecha FIFA.