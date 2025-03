Tras lo que fue la goleada histórica de la Selección Argentina por 4-1 ante Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Vinicius Júnior reclamó un cambio de rumbo en la Verdeamarela, que después de esta derrota quedó 4ta con 21 puntos.

El delantero y estrella del Real Madrid, uno de los mejores futbolistas de la actualidad, tuvo un partido para el olvido ante la Albiceleste y fue muy autocrítico para con su equipo una vez finalizado el encuentro: “Hay que repensarlo todo. Hoy llegamos al vestuario y no había mucho que hablar. Pensemos un poco en lo que hicimos en la cancha“, comenzó a declarar en la zona mixta.

En ese sentido, apuntó a las falencias que viene demostrando Brasil y tuvo palabras elogiosas para lo que fue la demostración futbolística de los dirigidos por Lionel Scaloni: “Jugamos muy mal y Argentina hizo un excelente partido frente a su afición”, reconoció Vini.

Además, el ganador del premio FIFA The Best 2024 alertó sobre la cercanía de la Copa del Mundo: “Falta sólo un año para el Mundial, ya jugué uno y no quiero perder otro”.

En la próxima fecha por las Eliminatorias Sudamericanas, la selección de Brasil deberá viajar a Ecuador y se enfrentaran el 4 de junio. Su próximo partido de local será ante Paraguay el 9 del mismo mes.