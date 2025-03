La goleada de la Selección Argentina por 4-1 ante Brasil dejó mucha tela para cortar por ambos bandos. En Brasil, Dorival Junior quedó en la cuerda floja por el mal rendimiento de su seleccionado en las eliminatorias, y por el lado de Argentina solo queda el análisis del magistral nivel de fútbol que nos ofrece la selección comandada por Lionel Scaloni. Tal es así que el lateral Nicolás Tagliafico se tomó un tiempo para analizar las claves tácticas del baile.

En su canal de streaming, el futbolista que defiende los colores del Olympique Lyon de Francia reaccionó a un resumen del partido y comenzó a comentar y analizar: “¿Cómo querían jugar ellos? 4-4-2. Para jugar así es prácticamente imposible. Primero porque tenemos tres mediocampistas contra dos de ellos, ahí tienen uno menos. Sumado a que tenés el arquero y los centrales que le hacen el 3-2 a los delanteros y que Thiago baja mucho al medio. Ahí ya le estábamos ganando”.

A su vez, el lateral remarcó dónde estuvo la mayor diferencia entre un equipo y otro: “Esto es algo clave, el movimiento que tenemos. Uno va, el otro viene, son cosas que ya tenemos muy aceitadas” resaltando así la superioridad numérica que generó la Albiceleste en un gran tramo del encuentro: “Cuando venían a presionar con los dos delanteros, teníamos los dos centrales, el arquero y el cinco libre, eramos cuatro contra dos. ¿Cómo hacés?”.

Luego, el ex Independiente exhibe un movimiento táctico de Thiago Almada que para muchos pasó totalmente desapercibido durante el encuentro: “Cuando salen por mi lado, me llevo la marca. ¿Quieren jugar cuatro contra dos? Bueno, espacio para Otamendi. ¿Qué pasa? Thiago, extremo, baja y no lo sigue nadie, entonces recibe solo y cambia para el otro lado”.

Finalmente, Tagliafico comparó a este equipo de Brasil con otras selecciones del mundo e incluso con la Brasil de otros tiempos que, aunque no se asemejan en cuanto a nivel de fútbol y apellidos que la integran, sí marcó una característica en común: “Al final vos jugás contra un Brasil, que si bien no es el Brasil de antes, es un equipo que le gusta tener la pelota, hacer correr el rival, no le gusta correr atrás. Tenían muchos delanteros, los mata ir detrás de la pelota”.