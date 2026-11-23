La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) volvió a reclamar al Senado que avance con la ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea.

A través de una carta abierta, las autoridades de la Iglesia advirtieron sobre el impacto de las apuestas online en niños, adolescentes y jóvenes, y exigieron que el proyecto, que lleva casi dos años sin tratamiento en la Cámara alta, no quede fuera de la agenda legislativa.

La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados en noviembre de 2024, pero todavía no fue debatida por el Senado.

Ante el riesgo de que pierda estado parlamentario el próximo 30 de noviembre, la conducción del Episcopado pidió a los legisladores que asuman su responsabilidad y den una respuesta frente a una problemática que, según advirtieron, afecta tanto a los jóvenes como a sus familias.

Fuente: Nexofin