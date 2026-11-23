Un joven de 19 años fue brutalmente agredido a golpes por un adolescente de 17 años, jugador de rugby y expareja de su novia, en la localidad de San Antonio de Padua, partido bonaerense de Merlo.

El ataque ocurrió el sábado por la tarde, quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio y terminó con la víctima inconsciente en plena calle.

Según relató Pablo, el padre del joven agredido, su hijo estaba sentado con un amigo tomando una gaseosa cuando el adolescente se acercó por detrás y comenzó a golpearlo sin mediar palabra.

“Sinceramente, estamos todos preguntándonos qué pasó. Mi hijo estaba con un amigo sentado tomando una gaseosa y, sin mediar palabra, esta persona lo agrede como se ve en el video y lo deja desmayado en el piso”, contó en diálogo con Arriba Argentinos (eltrece).

Fuente: Nexofin