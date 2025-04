Franco Colapinto aguarda por su oportunidad de debutar en Alpine en la Fórmula 1 y a la espera del Gran Premio de Japón del fin de semana, el argentino no estará el box de su equipo en Suzuka.

El piloto de reserva que seguirá atentamente las acciones de Pierre Gasly y Jack Doohan será el local Ryō Hirakawa. El corredor nacional seguirá trabajando en el simulador pero dirá presente en la competencia como se lo hizo en Australia y Japón.

En las últimos horas salió a luz un divertido ping pong de respuestas que publicaron desde su sitio oficial. Ahí responde distintas respuestas que le hicieron llegar su fanáticos y esto dijo sobre su ídolo en Boca:

“Creciendo, mi ídolo de Boca era Juan Román Riquelme” respondió el joven de 22 años.

Atención al nombre de su equipo en F1

Al ex corredor de Williams Racing le consultaron sí tuviera un equipo como lo llamaría y con quien le gustaria compartir monoplazas y respondió:

“Si tuviera un equipo, lo llamaría ‘Pampa Racing’ para darle un toque argentino. Contrataría a mi ex-compañero Alex Albon y quizás a Lewis Hamilton”, contestó el oriundo de Pilar sobre sus pilotos favoritos

Por último le consultaron que marca se tatuaría en la piel, si es que no tenía tatuado ya o no le gustaban los tatuajes. Sincero, Colapinto confesó:

“Actualmente no tengo ningún tatuaje, pero si me hiciera uno, me tatuaría el número 43 en el brazo”