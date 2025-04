En el mundo futbolero se sabe que los clubes tienen un grupo minotario de hinchas, que están en el pulmón de la popular los domingos con banderas y la percusión, denominados como los “barrabravas” y tienen un peso simbólico e influenciable.

Por citar dos ejemplos dos de las hinchas más conocida en Argentina son los “Borrachos del Tablón” y “La 12” de River y Boca respectivamente, con líderes presos o que ya han cumplido condena. Todos saben de sus negocios, pero poco se habla de la caja grande que hacen através del equipo al que le hagan ‘el aguante’.

Emiliano Vecchio, hoy en la Primera Nacional en Defensores de Belgrano, confesó una escandalosa historia que tuvo que vivir en su paso en Rosario Central, con el entonces jefe de la barra Andrés “Pillin” Bracamonte:

“La barra manejaba Central cuando era chico, manejaba a todos los jugadores. Tenías que firmar con la barra, no tenías opción. Cuando me voy en ese momento me representaba la barrabrava como a todos los jugadores porque era así”, reveló el mediocampista en una entrevista con TNT Sports.

«EN ESE MOMENTO LA BARRA MANEJABA A CENTRAL. VOS TENÍAS QUE FIRMAR CON LA BARRA, NO TENÍAS OPCIÓN» Emiliano Vecchio sobre su vuelta al Canalla con el Kily y su posterior salida del club.

La llamada del “Kily” González bastó para que Vecchio tenga su segundo ciclo en Rosario en el Canaya, pese al momento de violencia que vivía la ciudad y al saber que volvería a cruzar a Pillin:

“Cuando vuelvo esa persona estaba y como vuelvo de la mano del Kily no pudo decir nada. Era el jefe de la barra que falleció hace poco“, repasó sobre su primera salida del club en 2008, en malos términos con los violentos encabezados por Pillín Bracamonte, quien fue asesinado el año pasado a la salida de la cancha.