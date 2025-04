En el programa Sintonía Monumental, conducido por el relator partidario Hernán Santarsiero, José Ramón González lanzó gravísimos comentarios mientras opinaba sobre presuntas cuestiones de la vida privada de Marcelo Gallardo: “Si tiene un problema, que se suicide o que se ahorque, pero que nos deje tranquilos. River no es un cotolengo de contención a los problemas”.

Tras este hecho, Jorge Brito publicó un posteo en su cuenta personal de X (ex Twitter) para condenar lo dicho sobre el entrenador de River: “Repudio absoluto a los comentarios extrafutbolísticos de Hernán Santarsiero y José Ramón González, ya que en reiteradas ocasiones se han dedicado a difamar, denigrar e inventar sobre nuestro Club, jugadores, cuerpo técnico y sus familiares. Esta no fue la primera vez, pero no vamos a permitir más ataques personales, cobardes, ni mentiras disfrazadas de información. Como Institución vamos a tomar rápidamente las medidas correspondientes”

Un rato después, desde Núñez salió un comunicado en el que se dio a conocer que Santarsiero se quedará sin acreditación por tiempo indeterminado y que será suspendido como socio, misma sanción que alcanza a José Ramón González, uno de sus panelistas. Además, se les dio a ambos la posibilidad de hacer un descargo ante la Comisión Directiva para ejercer su derecho de defensa.