Luego de su gran paso por San Lorenzo, Augusto Batalla está encontrando su mejor nivel en el Rayo Vallecano, equipo que milita en la primera división del fútbol español. Sin embargo, su carrera no empezó de la mejor manera: debutó de muy joven en River y con tantas expectativas depositadas en él le jugó en contra y cometió graves errores que aún quedan en la memoria del hincha. El arquero se refirió a esta situación y reveló las consecuencias de su paso por el Millonario.

“Detrás del jugador hay una persona. Tal vez en el momento tanto no me di cuenta por la vorágine del día a día. Años después me di cuenta que eso había sido duro para mí, que me había generado tener mucho temor al error, tomar decisiones demasiado pensadas en el campo de juego cuando en realidad la mejor faceta se da cuando uno fluye”, remarcó en diálogo con ESPN.

También explicó que tuvo que recurrir a la ayuda profesional para reponerse: “Tuve mucha ayuda de mi psicólogo, que lo conocí en Chile y fue una de las personas más importantes para poder emprender un camino de reconstrucción y crecimiento“.

El arquero aseguró que un sueño que le queda por cumplir es el de defender el arco de la Selección Argentina: “Lo que me queda por cumplir es poder estar aunque sea una vez en la Selección. Todo jugador sueña con eso y hasta el momento que sea tangible voy a luchar por eso, y si no sucede me quedaré tranquilo de que hice todo lo posible”.