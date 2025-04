Luego de varios meses de incertidumbre con respecto al futuro futbolístico del egipcio Mohamed Salah, finalmente este viernes todos los rumores se acallaron y el 11 místico de los Reds renovó su contrato, que vencía el próximo 30 de junio, por al menos dos temporadas más, hasta el final de la temporada 2026-27.

“Por supuesto que estoy muy emocionado. Ahora tenemos un gran equipo. Antes también teníamos un gran equipo. Pero firmé porque creo que tenemos la oportunidad de ganar otros trofeos. Es genial, he pasado mis mejores años aquí. He jugado aquí ocho años y espero llegar a diez”, expresó el atacante de 32 años.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Firmé porque creo que podemos ganar muchos grandes trofeos. Sigan alentándonos y vamos a dar lo mejor y esperamos poder ganar muchos títulos”, explicó el egipcio.

“I signed here because I believe we can win a lot of big trophies together” ✨

